Гильерме: Кокорин очень быстро вернулся, новой жизнью зажил

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата» высказался о нападающем «Сочи» Александре Кокорине.



«Кокорин в порядке, новой жизнью зажил. Он молодец, очень быстро вернулся, набрал форму. Я удивился, ведь он долго не играл. Не так просто быстро вернуться. Вернуться после той ситуации — это сильно, я рад за него», — сказал Гильерме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно из «Зенита» на правах аренды, которая рассчитана до окончания сезона-2019/2020. Футболист не играл в матчах РПЛ с октября 2018 года. Напомним, около года форвард провёл в заключении, так как отбывал наказание за удар стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.