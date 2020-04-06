Бывший тренер «Реала», «Атлетико» и «Барселоны» Антич скончался в возрасте 71 года

Бывший тренер «Реала», «Атлетико» и «Барселоны» Радомир Антич скончался в возрасте 71 года, сообщает официальный сайт «матрасников». Причины смерти знаменитого сербского специалиста не сообщаются.
«Спортивная семья оплакивает кончину одного из наших легендарных тренеров — Радомира Антича. Вы навсегда останетесь в наших сердцах. Покойтесь с миром», — говорится в сообщении пресс-службы «Атлетико».
Антич — единственный тренер в истории, который в разное время возглавлял «Реал», «Атлетико» и «Барселоны». Под руководством сербского специалиста мадридский «Атлетико» стал чемпионом Испании по итогам сезона-1995/96, а также выиграл Кубок страны в 1996 году. Во время игровой карьеры Антич выступал за такие клубы, как «Партизан», «Фенербахче» и «Сарагосу».
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