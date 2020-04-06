Жена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.
«Изберут ли Трампа и Путина на новый срок? Я думаю, что Владимира Владимировича пора выдвигать на царство, а то у британских монархов есть свои традиции, а у нас утрачены. Думаю, его срок закончится так же логично, как заканчивается человеческий цикл и жизнь. Что касается Трампа, то мне кажется, что нет», — сказала Семак в прямом эфире в «инстаграме» Саши Зверевой.
Сергей и Анна воспитывают восьмерых детей. Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством петербургский клуб стал чемпионом России в сезоне-2018/2019. В нынешнем сезоне клуб также лидирует.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 6 апреля 2020
-
22:40
-
22:31
-
22:12
-
22:06
-
21:57
-
21:50
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:08
-
21:05
-
20:56
-
20:36
-
20:34
-
20:18
-
20:17
-
20:03
-
20:01
-
19:49
-
19:46
-
19:36
-
19:16
-
19:14
-
19:00
-
18:59
-
18:50
-
18:45
-
18:38
-
18:35
-
18:16
-
18:13
-
17:57
-
17:42
-
17:30
-
17:18