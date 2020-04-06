Жена Семака: думаю, Путина пора выдвигать на царство

Анна Семак, жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака, поделилась мнением о президентах России и США Владимире Путине и Дональде Трампе.

«Изберут ли Трампа и Путина на новый срок? Я думаю, что Владимира Владимировича пора выдвигать на царство, а то у британских монархов есть свои традиции, а у нас утрачены. Думаю, его срок закончится так же логично, как заканчивается человеческий цикл и жизнь. Что касается Трампа, то мне кажется, что нет», — сказала Семак в прямом эфире в «инстаграме» Саши Зверевой.

Сергей и Анна воспитывают восьмерых детей. Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством петербургский клуб стал чемпионом России в сезоне-2018/2019. В нынешнем сезоне клуб также лидирует.

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