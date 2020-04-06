Рами: Сочи меня поразил

Французский защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал, чем занимается на карантине, организованном из-за пандемии коронавируса, а также поделился своим мнением о городе.



«Сейчас мне непросто. Я далеко от семьи, от детей, которые остались во Франции. Но я в порядке, я уже привык. Мы тоже на самоизоляции. Раньше я жил в отеле, но теперь его закрыли, и мне пришлось найти квартиру. Занятие для себя всегда можно найти, есть PlayStation и социальные сети. Я не жалуюсь, всегда ищу что-то позитивное в любой ситуации.



Провожу две тренировки в день. Мне не хватает велотренажёра. Не очень понимаю, как его можно заказать, но в остальном всё нормально. В Интернете множество видео с тренировками. К тому же у меня есть индивидуальный тренировочный план, составленный клубом. Чем больше я тренируюсь, тем лучше себя чувствую.

Сочи меня удивил. Это по-настоящему красивый город. Можно сказать, я был поражён, увидев заснеженные горы и море в 30 минутах езды друг от друга. Стадион тоже отличный. Что касается клуба, то он молодой и ему ещё чего-то не хватает. Но на тренировочной базе есть всё, что нужно», — приводит слова Рами RMC Sport.