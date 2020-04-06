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Рыжиков: хотел бы поиграть в Европе. Возможно, в Сегунде или второй Бундеслиге

Рыжиков: хотел бы поиграть в Европе. Возможно, в Сегунде или второй Бундеслиге
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков рассказал, что хотел бы поиграть в Европе.

«Ограничений по дальнейшей карьере никаких не ставлю. У меня контракт с Самарой до 31 мая. Желание играть есть, здоровье — тоже. Осталось показывать соответствующую игру. Мне нравится тренироваться, играть. Люблю футбол, это главное. Хочется быть примером для ребят в команде. Мотивация — любовь к футболу и понимание, что это может уйти.

Конечно, хотел бы поиграть в Европе. Возможно, даже не в элитной лиге, а в Сегунде или второй Бундеслиге. Почему нет? Если после окончания карьеры связать жизнь с футболом, а я хочу стать тренером, то хотелось бы посмотреть, как там всё устроено. Когда меня вызывали в сборную, старался поспрашивать у Погребняка, Билялетдинова, а как там. Совсем по-другому, вот как там", — приводит слова Рыжикова телеканал «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне 39-летний Рыжиков в 19 матчах РПЛ пропустил 25 мячей.

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