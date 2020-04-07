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В. Березуцкий: если начнём следующий сезон тогда, когда должны, то всё будет нормально

В. Березуцкий: если начнём следующий сезон тогда, когда должны, то всё будет нормально
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий, ныне работающий заместителем генерального директора клуба по спортивным вопросам, поделился мнением об истекающих контрактах игроков, а также перспективах следующего сезона.

«Если чемпионат будет доигран, контракты нужно автоматически продлить до какого-то времени, поставить трансферные окна в определённое время. Всё должно быть сделано по правилам. Не думаю, что есть проблема в том, что футболист, контракт которого заканчивается в мае, скажет, что он уходит перед доигрыванием чемпионата. Надеюсь, что все чемпионаты стартуют примерно в одно время.

Если мы начнём следующий сезон тогда, когда должны начать, то всё будет нормально. Дело уже не в подготовке и физических кондициях, которые могут быть не в оптимальном состоянии. Все просто будут в одинаковой ситуации. Я не вижу в этом проблемы. Понятно, что подготовка к новому сезону будет скомкана», — сказал Березуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

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