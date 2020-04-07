В. Березуцкий: если начнём следующий сезон тогда, когда должны, то всё будет нормально

Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий, ныне работающий заместителем генерального директора клуба по спортивным вопросам, поделился мнением об истекающих контрактах игроков, а также перспективах следующего сезона.

«Если чемпионат будет доигран, контракты нужно автоматически продлить до какого-то времени, поставить трансферные окна в определённое время. Всё должно быть сделано по правилам. Не думаю, что есть проблема в том, что футболист, контракт которого заканчивается в мае, скажет, что он уходит перед доигрыванием чемпионата. Надеюсь, что все чемпионаты стартуют примерно в одно время.



Если мы начнём следующий сезон тогда, когда должны начать, то всё будет нормально. Дело уже не в подготовке и физических кондициях, которые могут быть не в оптимальном состоянии. Все просто будут в одинаковой ситуации. Я не вижу в этом проблемы. Понятно, что подготовка к новому сезону будет скомкана», — сказал Березуцкий в эфире телеканала «Россия 24».