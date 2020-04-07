Березуцкий: не думаю, что футболисты или тренеры будут плакать из-за снижения зарплат

Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий, ныне работающий заместителем генерального директора клуба по спортивным вопросам, поделился мнением о снижении зарплат игрокам и тренерам на период карантина, который был введён в связи с угрозой распространения коронавируса.
«Понимаю, что у многих клубов сейчас не очень хорошая финансовая ситуация. Много денег не получает бюджет из-за телетрансляций, каких-то спонсорских соглашений. Думаю, что РПЛ или РФС должны выступить с предписанием ко всем клубам о том, что и как делать. Тяжело сейчас всем, не думаю, что какие-то клубы в России стоит выделять. Мы понимаем, что в Европе есть команды, которые определились с процентами удержания зарплаты. Надо действовать коллегиально, обозначив какие-то суммы для футболистов и тренеров, которые будут приемлемы и для клуба, и для футболистов. Можно решать это в плане диалога. Никто не сомневается в том, что зарплаты должны быть срезаны на определённый процент. Не думаю, что какие-то футболисты или тренеры в этой ситуации будут плакать», — сказал Березуцкий в эфире телеканала «Россия 24».
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