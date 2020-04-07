В. Березуцкий: учу английский, провожу беседы с профессорами, чтобы не стоять на месте
Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий, ныне работающий заместителем генерального директора клуба по спортивным вопросам, рассказал, чем он занимается в период действия карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
«Я больше общаюсь с семьёй. Записался на английский, онлайн-курсы, беседы с учёными, профессорами, для того, чтобы не стоять на месте. Без какой-то активности, пережить это дома — тяжело», — сказал Березуцкий в эфире телеканала «Россия 24».
Василий Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗиЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов.
Василий Березуцкий: наверное, вскоре мы увидим много разводов в семьях футболистов
Читайте также
- 7 апреля 2020
-
01:45
-
01:29
-
01:01
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:49
-
00:47
-
00:45
-
00:40
-
00:04
- 6 апреля 2020
-
23:59
-
23:46
-
23:35
-
23:24
-
23:20
-
23:14
-
23:05
-
22:51
-
22:50
-
22:40
-
22:31
-
22:12
-
22:06
-
21:57
-
21:50
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:08
-
21:05
-
20:56
-
20:36
-
20:34
-
20:18
Партнерский контент