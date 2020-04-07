В. Березуцкий: учу английский, провожу беседы с профессорами, чтобы не стоять на месте

Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий, ныне работающий заместителем генерального директора клуба по спортивным вопросам, рассказал, чем он занимается в период действия карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.

«Я больше общаюсь с семьёй. Записался на английский, онлайн-курсы, беседы с учёными, профессорами, для того, чтобы не стоять на месте. Без какой-то активности, пережить это дома — тяжело», — сказал Березуцкий в эфире телеканала «Россия 24».

Василий Березуцкий является воспитанником футбольной школы «Смена». В возрасте 15 лет он перешёл в «Торпедо-ЗиЛ», откуда в 2002 году перебрался в ЦСКА. В составе московского клуба защитник выступал на протяжении 17 сезонов.