Зинченко поддержал Гвардиолу, у которого скончалась мать от коронавируса. Фото

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко выразил соболезнования главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле, у которого скончалась мать из-за коронавируса.
«Молюсь за вас и вашу семью, Мистер», — написал Зинченко в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «Инстаграме» Зинченко.
Ранее сообщалось, что Долорс Сала Каррио, мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, скончалась в Манресе от коронавирусной инфекции. Женщине было 82 года.
Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее каталонский специалист возглавлял такие команды, как «Барселона» и мюнхенская «Бавария».
Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» в 2016 году из «Уфы». Сумма трансфера составила € 2 млн. В нынешнем сезоне 23-летний украинец принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги и результативными действиями не отметился.
- 7 апреля 2020
-
02:26
-
02:05
-
01:45
-
01:29
-
01:01
-
00:57
-
00:55
-
00:52
-
00:49
-
00:47
-
00:45
-
00:40
-
00:04
- 6 апреля 2020
-
23:59
-
23:46
-
23:35
-
23:24
-
23:20
-
23:14
-
23:05
-
22:51
-
22:50
-
22:40
-
22:31
-
22:12
-
22:06
-
21:57
-
21:50
-
21:26
-
21:22
-
21:19
-
21:08
-
21:05
-
20:56
-
20:36