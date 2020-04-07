Зинченко поддержал Гвардиолу, у которого скончалась мать от коронавируса. Фото

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко выразил соболезнования главному тренеру «горожан» Хосепу Гвардиоле, у которого скончалась мать из-за коронавируса.

«Молюсь за вас и вашу семью, Мистер», — написал Зинченко в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «Инстаграме» Зинченко.

Ранее сообщалось, что Долорс Сала Каррио, мать главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, скончалась в Манресе от коронавирусной инфекции. Женщине было 82 года.

Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее каталонский специалист возглавлял такие команды, как «Барселона» и мюнхенская «Бавария».

Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» в 2016 году из «Уфы». Сумма трансфера составила € 2 млн. В нынешнем сезоне 23-летний украинец принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги и результативными действиями не отметился.