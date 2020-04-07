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Луис Суарес с дочерью приняли участие в Nanana Challenge

Луис Суарес с дочерью приняли участие в Nanana Challenge
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес вслед за другими футболистами стал очередным участником Nanana Challenge.

Суть челленджа заключается в исполнении танца под песню Oh Nanana группы Bonde R300. При этом, в отличие от своих коллег, Луис станцевал со своей дочерью, а не с женой. Видео уругваец опубликовал в своём «инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее участие в Nanana Challenge принял полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто, а также футболисты «Бетиса» Кристиан Тельо и Марк Бартра, которые ранее также защищали цвета каталонского клуба. Последним это сделал ещё один экс-игрок сине-гранатовых Хави Эрнандес, в настоящее время тренирующий «Аль-Садд».

Напомним, практически все национальные чемпионаты в настоящее время приостановлены из-за пандемии коронавируса. В их число входят и ведущие европейские лиги.

Хави с женой приняли участие в Nanana Challenge
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