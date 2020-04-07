«Реал» может включить Йовича в сделку по Холанду

Руководство мадридского «Реала» в ближайшее трансферное окно попытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. 19-летний норвежец является главной целью «сливочных».

По информации Marca, «Реал» может включить в сделку форварда Луку Йовича, который перешёл в мадридский клуб из немецкого «Айнтрахта» летом 2019 года.

Холанд стал игроком «Боруссии» в январе. В составе «шмелей» нападающий провёл 11 матчей во всех турнирах. В его активе 12 голов и 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что из-за нарушения правил карантина «Реал» попытается продать Йовича. В марте 22-летний футболист вернулся из Испании в Сербию, проигнорировав необходимость самоизолироваться на две недели в Мадриде.