«Реал» может включить Йовича в сделку по Холанду
Руководство мадридского «Реала» в ближайшее трансферное окно попытается приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда. 19-летний норвежец является главной целью «сливочных».
По информации Marca, «Реал» может включить в сделку форварда Луку Йовича, который перешёл в мадридский клуб из немецкого «Айнтрахта» летом 2019 года.
Холанд стал игроком «Боруссии» в январе. В составе «шмелей» нападающий провёл 11 матчей во всех турнирах. В его активе 12 голов и 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что из-за нарушения правил карантина «Реал» попытается продать Йовича. В марте 22-летний футболист вернулся из Испании в Сербию, проигнорировав необходимость самоизолироваться на две недели в Мадриде.
Экс-игрок сборной Югославии: Йович делает всё, чтобы разрушить свою карьеру!
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