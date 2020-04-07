«Мы будто спали вместе!» Димитар Бербатов рассказал о лучшем партнёре по атаке

Экс-нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов отметил, что бывший бразильский футболист Франса, с которым он выступал за «Байер», был его лучшим партнёром по атаке в карьере.

«Подобно Руни и Кину, мы дополняли друг друга. Между нами было взаимное уважение. Мы помогали друг другу стать лучше, и это делало нашу команду сильнее. Я и Франса забили очень много голов. Помню, как мы уничтожили «Баварию» — 4:1, тогда каждый из нас забил по два мяча.

Он не знал ни английского, ни немецкого, поэтому за пределами поля мы не разговаривали. В буквальном смысле. Когда начинался матч, это было будто мы спали вместе! Мне нравилось играть с этим парнем. Это было невероятно», — приводит слова Бербатова Goal.

Димитар завершил карьеру в 2018 году.