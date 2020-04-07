Конте попросил «Интер» купить Обамеянга

Руководство миланского «Интера» рассматривает вариант с приобретением нападающего лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. На трансфере 30-летнего игрока настаивает главный тренер чёрно-синих Антонио Конте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

В услугах Обамеянга заинтересованы также каталонская «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Ранее стало известно, что сам футболист предпочитает перейти в стан сине-гранатовых.

Контракт Пьера-Эмерика с «Арсеналом» рассчитан до 30 июня 2021 года. Стороны пока не могут договориться о продлении сотрудничества.

В нынешнем сезоне Обамеянг забил 17 мячей и отдал 1 результативную передачу в 26 матчах английской Премьер-лиги. В 6 встречах Лиги Европы форвард стал автором 3 голов.