Ильин: недавно узнал, что в Чечне на улице нельзя целовать жену. Но мне тут комфортно

Нападающий грозненского «Ахмата» Владимир Ильин рассказал о жизни в Чечне.
«Узнал недавно, что в Чечне на улице не принято целовать жену. Меня об этом предупредил массажист команды, который увидел, как я поцеловал жену. Сказал, что такое поведение на людях не приветствуется.
Наверное, как и у любого человека, у меня сформировался стереотип по поводу жизни в Чечне. Перед переходом поговорил по этому поводу с Годзюром, который играл в Грозном. Он сказал, что всё, что говорят о Чечне, — неправда. Сейчас понимаю, что он был прав. Очень комфортно себя чувствую в Грозном», — приводит слова Ильина Sportbox.
Владимир перешёл в «Ахмат» минувшей зимой. Ранее форвард выступал за «Урал», «Кубань», «Тосно», «Калугу», «Химик» из Дзержинска, петербургское «Динамо», «Питер» и «Русь».
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