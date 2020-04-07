Итальянский журналист Палмери рассказал, как в стране борются с коронавирусом

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал о борьбе с коронавирусом в его стране.
«На прошлой неделе рост числа заболевших приостановился. День за днём новых случаев заражения становится немного меньше. Из-за чего удалось это сделать? Мы перестали выходить из дома. Другого варианта нет. Но уровень смертности всё ещё остаётся высоким.
Что касается возобновления чемпионата, кто-то до сих пор говорит о второй половине мая. Но в это никто не верит. Реальный вариант – начало июня. Но для начала нужно будет проверить всех людей», — сказал Палмери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 74 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 284 тыс.
- 7 апреля 2020
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