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Итальянский журналист Палмери рассказал, как в стране борются с коронавирусом

Итальянский журналист Палмери рассказал, как в стр
Итальянский журналист Палмери рассказал, как в стране борются с коронавирусом
Футбол / Италия 0

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери рассказал о борьбе с коронавирусом в его стране.

«На прошлой неделе рост числа заболевших приостановился. День за днём новых случаев заражения становится немного меньше. Из-за чего удалось это сделать? Мы перестали выходить из дома. Другого варианта нет. Но уровень смертности всё ещё остаётся высоким.

Что касается возобновления чемпионата, кто-то до сих пор говорит о второй половине мая. Но в это никто не верит. Реальный вариант – начало июня. Но для начала нужно будет проверить всех людей», — сказал Палмери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 74 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 284 тыс.

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Они жертвуют собственным здоровьем, чтобы спасти других.
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