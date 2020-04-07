«Твоя красота и сексуальность сводит с ума». Малафеев поздравил жену с днём рождения

Бывший вратарь «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеслав Малафеев в своём «инстаграме» поздравил супругу Екатерину с днём рождения.
«С днём рождения, любимая. Ты приносишь радость и веселье, твоя жизненная энергия накрывает всех с головой, твоя сила и мудрость притягивает людей, твоя красота и сексуальность сводит с ума. Я тебя очень люблю. Я хочу пожелать тебе реализации всего задуманного и чтобы воплощение твоих желаний превзошло все твои самые смелые ожидания», — написал Малафеев.
В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру в связи с пандемией коронавируса объявлена пауза. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига.
Ранее Малафеев опубликовал видео, на котором вместе с женой спародировал популярный ролик.
- 7 апреля 2020
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