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«Твоя красота и сексуальность сводит с ума». Малафеев поздравил жену с днём рождения

«Твоя красота и сексуальность сводит с ума». Малафеев поздравил жену с днём рождения
Футбол / РПЛ 0

Бывший вратарь «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеслав Малафеев в своём «инстаграме» поздравил супругу Екатерину с днём рождения.

«С днём рождения, любимая. Ты приносишь радость и веселье, твоя жизненная энергия накрывает всех с головой, твоя сила и мудрость притягивает людей, твоя красота и сексуальность сводит с ума. Я тебя очень люблю. Я хочу пожелать тебе реализации всего задуманного и чтобы воплощение твоих желаний превзошло все твои самые смелые ожидания», — написал Малафеев.

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру в связи с пандемией коронавируса объявлена пауза. Среди них и представители топ-5 европейских лиг, а также Российская Премьер-Лига.

Ранее Малафеев опубликовал видео, на котором вместе с женой спародировал популярный ролик.

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