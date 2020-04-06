Малафеев назвал самые запоминающиеся матчи в своей карьере

Бывший вратарь «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеслав Малафеев поделился воспоминаниями о самых ярких матчах в своей карьере.



«Запоминающихся матчей много. Дебют за «Зенит» против «Алании» в 1999 году, полноценный матч с ЦСКА, первая игра за сборную России против Уэльса. Запомнился товарищеский матч с «Миланом», где мы выиграли по пенальти. Хоть он и был выставочным, но для футболистов «Зенита» это было что-то: не каждому удаётся поиграть против таких мастеров своего дела. В то время это был Андрей Шевченко.



Ещё в памяти всплывает чемпионский матч в Раменском, когда мы выиграли чемпионство, финал Суперкубка УЕФА с «Манчестер Юнайтед» и вся дорога к победе, матч в Лиге чемпионов с «Порту» в 2012 году. Словом, были матчи, о которых приятно вспомнить», — цитирует Малафеева stylishwedding.ru.

Ранее Малафеев опубликовал видео, на котором вместе с женой спародировал популярный ролик.