Малафеев назвал самые запоминающиеся матчи в своей карьере

Бывший вратарь «Зенита», а ныне заместитель спортивного директора по общим вопросам клуба Вячеслав Малафеев поделился воспоминаниями о самых ярких матчах в своей карьере.
«Запоминающихся матчей много. Дебют за «Зенит» против «Алании» в 1999 году, полноценный матч с ЦСКА, первая игра за сборную России против Уэльса. Запомнился товарищеский матч с «Миланом», где мы выиграли по пенальти. Хоть он и был выставочным, но для футболистов «Зенита» это было что-то: не каждому удаётся поиграть против таких мастеров своего дела. В то время это был Андрей Шевченко.
Ещё в памяти всплывает чемпионский матч в Раменском, когда мы выиграли чемпионство, финал Суперкубка УЕФА с «Манчестер Юнайтед» и вся дорога к победе, матч в Лиге чемпионов с «Порту» в 2012 году. Словом, были матчи, о которых приятно вспомнить», — цитирует Малафеева stylishwedding.ru.
Ранее Малафеев опубликовал видео, на котором вместе с женой спародировал популярный ролик.
- 6 апреля 2020
-
11:47
-
11:42
-
11:24
-
11:07
-
10:55
-
10:18
-
10:14
-
10:00
-
09:54
-
09:32
-
09:23
-
08:51
-
08:43
-
08:05
-
07:17
-
06:57
-
06:38
-
06:23
-
05:51
-
05:32
-
04:43
-
04:25
-
04:07
-
03:41
-
03:18
-
02:49
-
02:35
-
02:14
-
01:55
-
01:39
-
01:20
-
01:03
-
00:50
-
00:40
-
00:30