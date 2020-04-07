Журналист Боярский: мне рассказывали, что в базовом клубе сборной России хватало лесби

Журналист Александр Боярский рассказал, что за клуб «Россиянка» играли девушки нетрадиционной сексуальной ориентации.
«В 2007 году я удачно попал в струю по развитию женского футбола. Где-то сверху была дана команда создать пул журналистов и таскать их по международным матчам сборной России и базового клуба «Россиянка», игравшего в женской Лиге чемпионов.
Это было хорошее время, мало того что всем обеспечивали (жильё, питание, проезд), так ещё и суточные давали по $ 100 в день. От нас требовалось для своих изданий давать небольшие заметки по итогам поездки. В общем, чтобы женского футбола было чуть больше в прессе, чем обычно. Ездил с нами и Виталий Мутко, он очень переживал за девчонок, когда они проигрывали.
Я там чуть не нашёл себе любовь, может, об этом ещё как-нибудь расскажу, но имени палить не буду. Хотя в команде хватало и лесби, как мне рассказывали.
А с Мутко было интересно, особенно в неформальной обстановке. Рассказывал интересные вещи. Иногда даже сам проявлял инициативу. Однажды куда-то летели, только после взлёта разлили с коллегами виски, как он позвал к себе в пустой бизнес-класс и о чём-то стал говорить. Отпустил только перед посадкой, так и не выпили толком", — написал Боярский в своём «инстаграме».
- 7 апреля 2020
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