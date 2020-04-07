Дюпин — о снижении зарплат: руководство «Рубина» поставило нас перед фактом

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин рассказал, как руководство казанского клуба приняло решение о снижении зарплаты футболистам из-за пандемии коронавируса.



«31 марта руководство объявило, что за март, апрель и май будет выплачено 50% зарплаты. Нас поставили перед фактом, сказали, что в будущем, может быть, что-то возвратят. Это нормальное явление, когда футболисты идут на сокращение зарплат, чтобы у клуба была возможность удержаться на плаву», — приводит слова Дюпина сайт телеканала «Матч ТВ».



Ранее помимо «Рубина» о снижении зарплат игрокам объявили «Спартак», «Динамо», «Зенит» и «Уфа». Некоторые клубы Российской Премьер-Лиги продолжают вести переговоры на эту тему.



Чемпионат России в настоящее время приостановлен в связи с пандемией коронавируса. Аналогичные меры были введены практически во всех национальных чемпионатах в мире, среди которых топ-лиги Европы. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были отложены на неопределённый срок.

«Рубин» и «Уфа» снизят зарплату футболистам на 50%