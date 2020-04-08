Клопп от лица «Ливерпуля» поблагодарил врачей

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп в «Инстаграме» клуба обратился к медикам, чтобы поздравить их с международным днём здоровья. Этот праздник традиционно отмечается 7 апреля.
«Привет. Я, тренерский штаб и игроки „Ливерпуля“ хотели бы воспользоваться возможностью и и поблагодарить за работу всех потрясающих людей, работающих в сфере здравоохранения. Всё то, что вы делаете — невероятно. От лица всего „Ливерпуля“ я бы хотел сказать вам спасибо или, как говорят у нас в Германии, vielen Dank», — сказал Клопп.
Ранее «Ливерпуль» подвергся критике за то, что вписался в государственную программу по помощи бизнесу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса. Позже руководители клуба принесли извинения и отказались от участия в этой программе.
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