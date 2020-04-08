Форвард «Севильи» Нолито назвал самое яркое впечатление от России
Нападающий «Севильи» Нолито рассказал о самом ярком впечатлении от России.
«В Москве мы были с «Севильей» и тогда крупно уступили «Спартаку» (1:5). Правда, по итогам группового этапа мы оказались выше москвичей. Тогда мне особо не удалось познакомиться с городом, поэтому целостного представления о вашей столице у меня нет. Зато очень хорошо помню Краснодар. Какой там потрясающий стадион. Очень уютный, современный, с великолепным газоном. Один из лучших в мире. Так что, пожалуй, стадион «Краснодара» и есть моё главное воспоминание о России», — приводит слова Нолито «Известия».
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Нолито провёл 15 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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