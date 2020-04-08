Форвард «Уотфорда»: Криштиану Роналду — лучший в мире. Его голы — произведения искусства
Сенегальский нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр назвал португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире.
«Я играл против Мане, он хорош. Но лучшим футболистом, против которого я играл, назову Неймара. Он силён во всех аспектах игры, за исключением обороны.
Лучший футболист, которого я видел, – это Криштиану Роналду. Я не видел его игру вживую, но очень хочу. Он – лучший в мире. Он отлично играет и забивает голы, которые можно назвать произведениями искусства", — приводит слова Сарра официальный сайт английского клуба.
В нынешнем сезоне 35-летний Роналду принял участие в 22 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 21 забитого мяча и отдал три голевые передачи.
Роналду не попал в состав символической сборной «Манчестер Юнайтед» от Гиггза
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