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Форвард «Уотфорда»: Криштиану Роналду — лучший в мире. Его голы — произведения искусства

Форвард «Уотфорда»: Криштиану Роналду — лучший в мире. Его голы — произведения искусства
Футбол / Англия 0

Сенегальский нападающий «Уотфорда» Исмаила Сарр назвал португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду лучшим футболистом в мире.

«Я играл против Мане, он хорош. Но лучшим футболистом, против которого я играл, назову Неймара. Он силён во всех аспектах игры, за исключением обороны.

Лучший футболист, которого я видел, – это Криштиану Роналду. Я не видел его игру вживую, но очень хочу. Он – лучший в мире. Он отлично играет и забивает голы, которые можно назвать произведениями искусства", — приводит слова Сарра официальный сайт английского клуба.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду принял участие в 22 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 21 забитого мяча и отдал три голевые передачи.

Роналду не попал в состав символической сборной «Манчестер Юнайтед» от Гиггза
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