Старфельт: у Слуцкого сумасшедшие приколы, их нужно любить

Шведский защитник «Рубина» Карл Старфельт рассказал о своём отношении к главному тренеру команды Леониду Слуцкому.
«Слуцкий – опытный наставник. Он поработал в Европе, хорошо разговаривает на английском языке. Мне он нравится как тренер. Слуцкий – лидер, приятный человек.
Наши упражнения для тимбилдинга были очень весёлыми, много было необычного. Нужно любить сумасшедшие приколы Слуцкого. Мы соревновались в пейнтбол, играли в футбол, находясь в резиновых шарах, а ещё занимались чем-то вроде настольного футбола, только использовали головы и дули на мяч – потом это упражнение получило большую популярность в соцсетях.
Слуцкий не стесняется предлагать смешные тренировки, а ещё на зимних сборах ему пришлось петь, ведь он тоже был новичком. Он исполнил несколько русских песен, это был большой успех. Мне петь не пришлось, ведь я пришел в «Рубин» летом, а тогда этой традиции ещё не было», — цитирует Старфельта Aftonbladet.
- 8 апреля 2020
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