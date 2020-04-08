Смолов: в Минске врачи сказали, что я горячий. Меня аж в пот бросило!

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», рассказал, как возвращался в Россию через Беларусь в связи с пандемией коронавируса.
«В Минске очень тепло. Меня встретили врачи, замерили температуру. Я в шапке летел, когда снял, мне говорят: «Ой, что-то ты горячий». Я испугался, меня аж в пот бросило! Но пару минут подождали – и ничего, всё нормально. Я заполнил документы, что в течение 48 часов должен покинуть Беларусь, и поехал», — сказал Смолов в эфире в «инстаграме» Александра Кержакова.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 82 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 302 тыс. В Европе главными очагами распространения вируса стали Италия и Испания.
- 8 апреля 2020
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