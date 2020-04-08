Хёведес включил в команду мечты только одного игрока «Локомотива»

Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хёведес составил команду мечты из бывших и нынешних одноклубников, сообщает пресс-служба клуба.
Хёведес включил в символическую сборную лишь одного футболиста «Локомотива» — форварда Джефферсона Фарфана. Перуанец также играл с немцем в «Шальке-04».
Команда мечты Хёведеса: Мануэль Нойер («Бавария», экс-игрок «Шальке»), Рафинья («Фламенго», экс-игрок «Шальке»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Марсело Бордон (экс-игрок «Шальке»), Дуглас Коста, Миралем Пьянич (оба – «Ювентус»), Иван Ракитич («Барселона», экс-игрок «Шальке»), Джефферсон Фарфан («Локомотив», экс-игрок «Шальке»), Пауло Дибала («Ювентус»), Рауль, Клас-Ян Хунтелар (оба – экс-игроки «Шальке»).
Хёведес играл за «Шальке» с 2009 по 2018 год. За «Локомотив» он играет с 2018 года.
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