Пономарёв: Путин сравнил коронавирус с печенегами? Он бы ещё Ледовое побоище вспомнил

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал выступление президента России Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса.
«Я на самоизоляцию ушёл давно, сижу в своём загородном доме. Да я в принципе там живу. В Москву езжу только по делам.
Смотрел сегодня обращение Путина. Зарплату медикам, конечно, повысили, но мне кажется, что сейчас она должна быть больше. У нас же в стране чего только нет: газ, нефть, золото, бриллианты, а пользуются этим только несколько человек. Зато нам говорят, что это народное достояние. Какое же это народное достояние?! Скорее антинародное. У нас же всё приватизировали. Ельцин сидел и на коленках в бане расписывал, кому и что отдать. Беспорядок у нас, конечно, полный, народ запутали к чёрту. Дело в том, что кто-то получает один миллион в день, а кто-то 25 тысяч рублей в месяц. Скрывали хотя бы свои дома, счета и яхты.
Путин сравнил коронавирус и печенегов? При чём вообще в выступлении были печенеги? Чего это он в такую древнюю историю полез? Ёлки-палки, ещё бы про Ледовое побоище вспомнил, у нас много побед было. Куликовскую битву тоже подведём сюда? Зачем вообще об этом было говорить? Сейчас история глухая и никакая, из-за образования», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 8 апреля 2020
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