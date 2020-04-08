«Реал» объявил о снижении зарплат в клубе

Мадридский «Реал» на своём официальном сайте сообщил о снижении зарплат в клубе в связи с паузой из-за пандемии коронавируса.



На снижение окладов согласились все футболисты и баскетболисты «Королевского клуба», а также члены руководства. Зарплаты будут снижены на 10-20% в зависимости от судьбы оставшейся части нынешнего сезона.



Розыгрыш чемпионата Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и практически все спортивные соревнования в мире. К настоящему моменту в Примере сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице «Барселона», набравшая 58 очков. «Реал» занимает второе место и отстаёт от каталонцев на два балла. В последнем туре перед вынужденной паузой команда Зинедина Зидана уступила в гостях «Бетису» со счётом 1:2.

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