«Реал» объявил о снижении зарплат в клубе
Мадридский «Реал» на своём официальном сайте сообщил о снижении зарплат в клубе в связи с паузой из-за пандемии коронавируса.
На снижение окладов согласились все футболисты и баскетболисты «Королевского клуба», а также члены руководства. Зарплаты будут снижены на 10-20% в зависимости от судьбы оставшейся части нынешнего сезона.
Розыгрыш чемпионата Испании был приостановлен из-за пандемии коронавируса, как и практически все спортивные соревнования в мире. К настоящему моменту в Примере сыграно 27 туров. Лидирует в турнирной таблице «Барселона», набравшая 58 очков. «Реал» занимает второе место и отстаёт от каталонцев на два балла. В последнем туре перед вынужденной паузой команда Зинедина Зидана уступила в гостях «Бетису» со счётом 1:2.
Тони Кроос: я за то, чтобы игроки получали полную зарплату. Снижение — напрасная жертва
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