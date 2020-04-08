Месси подешевел на € 28 млн по версии Transfermarkt, Роналду — на € 15 млн

Портал Transfermarkt обновил цены футболистов на фоне паузы в турнирах в связи с пандемией коронавируса.
Из-за отсутствия матчей снизились ценники на всех игроков, среди которых и самые дорогие в мире. Так, находящийся на первом месте по этому показателю французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал стоить на € 20 млн меньше. Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси подешевел на € 28 млн и опустился на девятую строчку. Цена португальского бомбардира «Ювентуса» Криштиану Роналду снизилась на € 15 млн.
Топ-10 дорогих игроков выглядит следующим образом:
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — € 180 млн.
2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — € 128 млн.
3. Неймар («ПСЖ») — € 128 млн.
4. Садио Мане («Ливерпуль») — € 120 млн.
5. Мохамед Салах («Ливерпуль») — € 120 млн.
6. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — € 120 млн.
7. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — € 120 млн.
8. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — € 117 млн.
9. Лионель Месси («Барселона») — € 112 млн.
10. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — € 99 млн…
46. Криштиану Роналду («Ювентус») — € 60 млн.
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