Месси подешевел на € 28 млн по версии Transfermarkt, Роналду — на € 15 млн

Портал Transfermarkt обновил цены футболистов на фоне паузы в турнирах в связи с пандемией коронавируса.



Из-за отсутствия матчей снизились ценники на всех игроков, среди которых и самые дорогие в мире. Так, находящийся на первом месте по этому показателю французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе стал стоить на € 20 млн меньше. Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси подешевел на € 28 млн и опустился на девятую строчку. Цена португальского бомбардира «Ювентуса» Криштиану Роналду снизилась на € 15 млн.



Топ-10 дорогих игроков выглядит следующим образом:



1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — € 180 млн.

2. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — € 128 млн.

3. Неймар («ПСЖ») — € 128 млн.

4. Садио Мане («Ливерпуль») — € 120 млн.

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») — € 120 млн.

6. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — € 120 млн.

7. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — € 120 млн.

8. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) — € 117 млн.

9. Лионель Месси («Барселона») — € 112 млн.

10. Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») — € 99 млн…

46. Криштиану Роналду («Ювентус») — € 60 млн.

Источник: «Интер» хочет подписать Месси. На аргентинца также претендует «Ньюэллс Олд Бойз»