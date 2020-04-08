Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зелимхан Бакаев: купил велосипед, чтобы до стадиона быстрее добираться

Зелимхан Бакаев: купил велосипед, чтобы до стадиона быстрее добираться
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев сообщил, что недавно приобрёл велосипед.

«Купил велосипед четыре дня назад, чтобы до стадиона быстрее добираться. Права? Вот буду учиться и сдавать на права.

Джордан Ларссон? У него сумасшедший потенциал. Он и дальше будет прогрессировать.

Мне нравится киберспорт. Играю не так часто, но смотрю много турниров по CS.

Во сколько начинать заниматься футболом? Посоветую терпения родителям. Они должны верить в сына и вовремя отдавать в 6-7 лет, не позже, потому что можно отстать от своих сверстников. Много тренироваться, чтобы пойти дальше. Дополнительно по две тренировки, и тогда всё получится», — сказал Бакаев в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».

Ранее Бакаев записал видео, в котором рассказал, что вернулся в Ингушетию.

Бакаев — о сокращении зарплат: не проблема, это наш любимый клуб
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020