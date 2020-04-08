Зелимхан Бакаев: купил велосипед, чтобы до стадиона быстрее добираться

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев сообщил, что недавно приобрёл велосипед.
«Купил велосипед четыре дня назад, чтобы до стадиона быстрее добираться. Права? Вот буду учиться и сдавать на права.
Джордан Ларссон? У него сумасшедший потенциал. Он и дальше будет прогрессировать.
Мне нравится киберспорт. Играю не так часто, но смотрю много турниров по CS.
Во сколько начинать заниматься футболом? Посоветую терпения родителям. Они должны верить в сына и вовремя отдавать в 6-7 лет, не позже, потому что можно отстать от своих сверстников. Много тренироваться, чтобы пойти дальше. Дополнительно по две тренировки, и тогда всё получится», — сказал Бакаев в прямом эфире на своей странице в «Инстаграме».
Ранее Бакаев записал видео, в котором рассказал, что вернулся в Ингушетию.
- 8 апреля 2020
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