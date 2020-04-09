Креспо: чемпионат мира должен Месси

Бывший аргентинский нападающий Эрнан Креспо, известный по выступлению за «Лацио», «Интер», «Милан», «Парму» и «Челси», высказал мнение об игре форварда «Барселона» Лионеля Месси за национальную сборную.

«Никто не имеет права ставить себя на место Лео Месси. Точно так же, как никто не мог поставить себя на место Диего Марадоны в его время. Лео играл на великолепном уровне много лет. Его бьют, а он продолжает бороться и работать. Месси — это пример профессионализма, честности и преданности своему делу. Месси многое дал футболу на мировом уровне. И если кому-то кажется, что для величия нужна победа на чемпионате мира, то чемпионат мира должен Месси», — приводит слова Креспо Ole.

Лионель Месси участвовал в четырёх чемпионата мира, его наивысшее достижение — второе место на турнире 2014 года.