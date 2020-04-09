Луиш Фигу: годы в «Реале» были особенными. Где-то нас хотели убить

Бывший полузащитник «Реала» Луиш Фигу вспомнил время, проведённое в мадридском клубе.
«Годы, которые мы провели в Мадриде, были особенными. Атмосфера была хорошей, в команде было много талантливых игроков. Каждый знал свою роль и позицию в клубе. Здесь были великие моменты. Время «Галактикос» никогда не повторится. Футбол непредсказуем, в нём много неопределённости, поэтому он так красив. Мы все знали свою роль. В некоторых местах нас хотели убить, например в Памплоне. У нас была возможность собрать игроков, которые сочетали в себе талант и многие человеческие качества», – приводит слова Фигу AS.
Фигу выступал за «Реал» в период с 2000 по 2005 год. В составе «Королевского клуба» он сыграл 239 матчей и забил 57 мячей. Карьеру футболиста он завершил в 2009 году, будучи игроком «Интера». Также португалец выступал за лиссабонский «Спортинг» и «Барселону».
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