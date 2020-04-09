В чемпионате Таджикистана забили шикарный гол «ножницами». Видео

В матче 1-го тура Высшей лиги Таджикистана «Душанбе-83» принимал «Истиклол». Столичное дерби состоялось на Центральном республиканском стадионе и завершилось со счётом 0:7.



Украшением матча стал гол в исполнении нападающего гостей Манучехра Джалилова, забитый на 31-й минуте. Его партнёр, получив мяч на фланге, сделал подачу в центр штрафной площади, где находился форвард. Подстроившись под мяч, Манучехр нанёс мощный удар в падении «ножницами». Снаряд отправился под перекладину, оставив вратаря без шансов на спасение.

Видео доступно на «Чемпионате».

Впоследствии одноклубники Джалилова довели счёт до разгромного. При этом в концовке первого тайма судья удалил по одному игроку из обеих команд.



В настоящее время практически все турниры в связи с пандемией коронавируса приостановлены. Исключениями остаются чемпионаты Беларуси, Таджикистана и Никарагуа.