«Пустая трата средств». Бывший врач «Спартака» — об антивирусном бейдже Кокорина

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков поделился мнением об антивирусном бейдже, который интернет-пользователи обнаружили на нападающем «Сочи» Александре Кокорине на фото, опубликованном в его «инстаграме».



«Стопроцентной гарантии, что эти бейджи помогут, никто не давал. Никем не доказано, что диоксид хлора защитит тебя от вируса. Вирус – это как радиация, его не слышно и не видно. По мне, так это пустая трата средств. Ладно ещё молодые, но если ты человек старшего возраста, то не стоит заниматься такими художествами.



Сейчас лучший способ – самоизоляция. Лучше посидеть дома, подумать, почитать и что-то посмотреть. Сейчас у каждого из нас есть шанс, чтобы перезагрузить свою жизнь», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Фото: «Инстаграм» Александра Кокорина