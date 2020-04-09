Кокорин и другие игроки «Зенита», отданные в аренду. Кто из них ещё пригодится чемпиону?

Сейчас никто не может спрогнозировать, какие финансовые потери понесут клубы РПЛ из-за пандемии коронавируса и какими средствами на усиление состава будут обладать в следующее летнее (осеннее, зимнее) трансферное окно. Наверняка затянут пояса даже лидеры РПЛ, включая «Зенит». Возможно, чемпиону России придётся вернуть отправленных в аренду игроков, дав им новый шанс проявить себя. По ходу сезона-2019/2020 такой шанс уже получил аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони, возвращённый из «Сампдории». Кто ещё принадлежит петербуржцам и отдан во «временное пользование»?

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Александр Кокорин (справа) Фото: РИА Новости

Сезон-2019/2020: 4 матча (4 в основе) за «Сочи», три гола и две голевые передачи

Будущее Кокорина – одна из главных интриг межсезонья. По игровым качествам Александр, несомненно, пригодился бы «Зениту». Но не факт, что руководители петербургского клуба захотят продолжить сотрудничество с нападающим после непростой истории его ухода в аренду. Тем более вопрос упирается в новый контракт – действующее соглашение Кокорина с «Зенитом» завершается летом 2020-го. Александр очень хорош в «Сочи», пусть пока играл только в домашних матчах. На сегодняшний день он лучший футболист РПЛ по оценкам Whoscored – 7,78 балла. Опережает даже Артёма Дзюбу, который занимает первое месте среди тех, кто принял участие хотя бы в половине матчей чемпионата – 7,59.

«У меня арендное соглашение с «Сочи» до 15 мая, – напоминал Кокорин в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Что будет дальше? Наверное, этот вопрос нужно задать «Зениту», потому что они будут решать. Сейчас проблематично что-то решать, так как непонятно, что произойдёт дальше и как правильно всё распланировать. Поэтому вопросы с контрактами уходят на второй план».

Сезон-2019/2020: 21 матч (19 в основе) за «Сочи», шесть голов и три голевые передачи

По мнению экс-главного тренера «Сочи» Александра Точилина, Мостовой обладает не менее высоким потенциалом, чем Кокорин. 22-летний атакующий полузащитник доказывал это во второй части сезона: забивал голы в трёх турах подряд – «Уралу», «Оренбургу» и «Краснодару». Прогресс Мостового впечатляет. Он мобилен, техничен, обладает скоростным дриблингом и неплохо играет в пас. Если по окончании сезона «Зенит» покинет Олег Шатов, а Кокорин не вернётся, Андрей получит хорошую возможность побороться за место в основе.

«У меня действующий контракт с «Зенитом», лишь летом нам предстоит принять какое-то совместное решение, – говорил в интервью для Bobsoccer Мостовой, чей договор с чемпионами России действует до лета 2021-го. – Я не знаю, видят ли меня в петербургской команде. «Зенит» – топ-клуб, понятно, что всем, в том числе мне, хочется играть на самом высоком уровне, Моё будущее? Не всё зависит от меня…. В любом случае после окончания чемпионата я вернусь в Петербург. А там не знаю, что мне скажут. Думаю, многое будет зависеть от моей игры».

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Сезон-2019/2020: 7 матчей (4 в основе) за «Уфу», без результативных действий

В августе прошлого года Круговой выбирал между «Зенитом» и ЦСКА. Решил вернуться в родной клуб, подписав контракт до лета 2024-го. У 21-летнего левого защитника, безусловно, есть все качества, чтобы со временем заиграть в сборной России. Он техничен, подвижен, обладает хорошей обводкой, может протащить мяч до чужой штрафной на скорости или завязать комбинацию. С другой стороны, Круговому нужно прибавлять именно как игроку обороны, лучше действовать позиционно. Тогда он сможет конкурировать с Дугласом Сантосом. Пожалуй, его перспективы в «Зените» на следующий сезон зависят от того, останется ли в команде Юрий Жирков. Пока для Кругового важнее перестать получать травмы, которые липли к защитнику в нынешнем сезоне, и иметь стабильную практику в «Уфе». Зимой Данил восстанавливался, работая с «Зенитом».

«Конечно, «Зенит» не просто так обратил внимание на Даню, – отмечал главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью для «Спорт-Экспресса». – Он одаренный парень. Но, к сожалению, подвержен травмам. Пятая плюсневая, задняя поверхность, передняя… Возможно, проблемы связаны с плоскостопием или чем-то еще. Повторю, качественный футболист. Но столько травм в таком возрасте… Не хочется, чтобы эта тенденция продолжилась».

Денис Терентьев (справа) Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сезон-2019/2020: 9 матчей (5 в основе) за «Уфу», без результативных действий

Перед началом сезона Терентьев продлил контракт с «Зенитом» до лета 2021 года и ушёл в аренду в «Уфу». В команде Евсеева 27-летний правый защитник, как ни странно, не всегда попадает в основу. Обычно выходит на замену или вообще остается на скамейке запасных. Преимущество Дениса в том, что он воспитанник сине-бело-голубых, а своими игроками нужно дорожить хотя бы из-за правила «доморощенных игроков». Терентьев может стать сменщиком Вячеслава Караваева в «Зените», если летом не будет заключён новый договор с Игорем Смольниковым. В противном случае его, скорее всего, ждёт ещё одна аренда до завершения контракта.

«Для меня любая возможность выйти на поле с основной командой «Зенита» – особенный момент, – признавался Терентьев прошлым летом в интервью для «Фонтанки». – Это идёт с детства… Мне 7 лет было в 1999 году, и я стоял после матчей, когда играли Герасимец, Игонин, Панов. Мы с отцом и братом выходили в шарфах со стадиона, садились в 31-й троллейбус и ехали домой. Я с детства безумно уважаю эту команду, каждый выход на поле в футболке «Зенита» – особенное событие. Я здесь родился, это мой клуб. А как дальше будет — время покажет».

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Даниил Лесовой

Сезон-2019/2020: 24 матча (19 в основе) за «Арсенал», два гола и две голевые передачи

22-летний атакующий полузащитник второй сезон выступает в тульском «Арсенале» на правах аренды. Это креативный игрок, обладающий нестандартным дриблингом. В марте РПЛ опубликовала любопытную статистику: Лесовой – лидер чемпионата по количеству успешных обыгрышей. Он выполнил 84 обводки. В среднем за игру Даниил делает девять попыток пойти в дриблинг, пять из них (56%) оказываются удачными. Тем не менее его возвращение в «Зенит» кажется маловероятным. Для того, чтобы закрепиться в основной обойме чемпиона, Лесовой должен быть более стабилен и результативен. На его счету всего два забитых мяча и два голевых паса. По слухам, полузащитника готово выкупить летом «Динамо».

«Конечно, было бы неплохо вернуться в «Зенит», но не могу сказать, что супер мечтаю, – рассказывал Лесовой. – Не могу сказать, что считаю «Зенит» родным клубом. Я там не сильно долго был, да и ни с кем не общался из тренерского штаба. Так что не знаю, рассчитывают на меня или нет. Во-первых, я был в основном в «Зените-2», да и в моё время в первой команде был другой тренер. С Сергеем Богдановичем Семаком мы не общались».

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Александр Анюков Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Сезон-2019/2020: 18 матчей (18 в основе) за «Крылья Советов», без результативных действий

Ситуация Анюкова – уникальная! Кажется, впервые в истории клуб арендовал тренера в качестве действующего игрока. Напомним, летом Александр вроде бы завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб «Зенита», однако потом передумал вешать бутсы на гвоздь, так как почувствовал, что не наигрался. Отправился в «Крылья Советов», откуда в своё время переходил в петербургскую команду. В этом сезоне стабильно играет в основе, помогает самарцам бороться за выживание. Держит уровень. Но понятно, что 37-летнего защитника в «Зените» ждут уже только как тренера. Его возвращение в этой роли обсуждалось, когда Анюков уходил в аренду в «Крылья Советов».

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