В УЕФА отреагировали на информацию о сокращении количества городов—хозяев Евро

В УЕФА прокомментировали информацию о возможном сокращении городов, которые примут чемпионат Европы в 2021 году.
Как сообщает Sky Sports, представитель организации заявил, что целью является сохранение расписания и мест проведения матчей. Тем не менее календарь турнира по-прежнему официально не утверждён, и УЕФА ведёт переговоры со всеми 12 городами-хозяевами.
Ранее сообщалось, что Италия и Испания, где были зафиксированы самые мощные вспышки распространения коронавируса в Европе, выразили сомнения в своей готовности принять матчи Евро, а ещё на 10 стадионах уже запланированы нефутбольные мероприятия на новые даты проведения турнира.
Чемпионат Европы должен был пройти ближайшим летом, однако из-за паузы в футболе, объявленной вследствие пандемии коронавируса, турнир был перенесён на 2021 год. В Италии матчи должны были пройти на стадионе в Риме, в Испании – на арене в Бильбао.
- 9 апреля 2020
-
16:17
-
16:12
-
16:08
-
15:43
-
15:42
-
15:25
-
15:17
-
15:05
-
14:51
-
14:36
-
14:24
-
14:23
-
13:46
-
13:41
-
13:35
-
13:31
-
13:19
-
13:16
-
13:04
-
12:58
-
12:51
-
12:27
-
12:26
-
12:18
-
12:08
-
11:40
-
11:33
-
11:30
-
11:23
-
11:17
-
10:59
-
10:56
-
10:51
-
10:33
-
10:30