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В УЕФА отреагировали на информацию о сокращении количества городов—хозяев Евро

В УЕФА отреагировали на информацию о сокращении количества городов—хозяев Евро
Футбол / Евро-2020 0

В УЕФА прокомментировали информацию о возможном сокращении городов, которые примут чемпионат Европы в 2021 году.

Как сообщает Sky Sports, представитель организации заявил, что целью является сохранение расписания и мест проведения матчей. Тем не менее календарь турнира по-прежнему официально не утверждён, и УЕФА ведёт переговоры со всеми 12 городами-хозяевами.

Ранее сообщалось, что Италия и Испания, где были зафиксированы самые мощные вспышки распространения коронавируса в Европе, выразили сомнения в своей готовности принять матчи Евро, а ещё на 10 стадионах уже запланированы нефутбольные мероприятия на новые даты проведения турнира.

Чемпионат Европы должен был пройти ближайшим летом, однако из-за паузы в футболе, объявленной вследствие пандемии коронавируса, турнир был перенесён на 2021 год. В Италии матчи должны были пройти на стадионе в Риме, в Испании – на арене в Бильбао.

УЕФА обсуждает изменение формата Евро. Количество городов-хозяев может сократиться
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