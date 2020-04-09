Быстров: меня, Аршавина и Денисова хотели отдать в «Спартак» оптом

Бывший футболист «Зенита», а ныне тренер юношеской сборной России Владимир Быстров рассказал, что нападающий Андрей Аршавин мог вместе с ним перейти в московский «Спартак».

«Уйти в «Спартак» мы с Андреем Аршавиным могли намного раньше, за год или за два до моего перехода, при Петржеле. Предлагали меня, Игоря Денисова, Аршавина и, кажется, ещё кого-то отдать в «Спартак» оптом. Даже сумма какая-то смешная фигурировала. Но, насколько я знаю, тогдашний президент «Спартака», Червиченко, да? Ну так вот, он отказался. Словом, это действительно было. А в 2005-м я уходил один. Возникла конкретная ситуация – мне сказали, что я не нужен. Вот и всё», — приводит слова Быстрова Bobsoccer.

Быстров вошёл в тренерский штаб сборной России U17 в 2019 году. Помимо «Зенита» и «Спартака» Владимир выступал за «Анжи», «Краснодар» и «Тосно». С 2004 по 2013 год вызывался в сборную России.