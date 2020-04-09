«Пока Кокора готовит кроссовки, попроси у Панары футболку». Аршавин ответил Кержакову

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин ответил на шутки своего экс-одноклубника Александра Кержакова про кроссовки.

«Керж, пока Кокора готовит мне кроссовки, попроси у Панары для меня его белую футболку, белую!», — написал Аршавин в комментариях к фото Кержакова с хоккеистом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, опубликованном в «инстаграме» бывшего зенитовца.

«Пододёвку?» — ответил Кержаков. «Это для себя оставь, мне игровую!» — попросил Аршавин. «Он сказал, что тебе ракушку привезёт. Будешь вместо маски носить. Она точно будет игровая», — пошутил Кержаков. «Так она, может, по размеру не подойдёт!» — парировал Аршавин.

«Андрей Сергеевич за счёт прямых эфиров прибарахлится решил основательно», — пошутил в комментариях vasiliipopov1905. «А что делать, тяжелые времена наступили!», — ответил ему Аршавин.

Ранее Кокорин в прямом эфире в «Инстаграме» с Кержаковым рассказал про кроссовки за $ 30 тыс. «Ты расскажи, где эти кроссовки. Потому что Аршавин мне до 12 ночи звонил и писал: «Кроссовки. Спроси про кроссовки», — сказал ему Кержаков. «Я просто не хотел шутить, но они на самом деле высокие, туда Шава весь может поместиться», — ответил Кокорин.

Через несколько дней Кержаков напомнил Кокорину о недавнем разговоре про кроссовки. «Шава по Курортному району уже третий день гуляет… Ждёт кроссовки», — пошутил Кержаков.