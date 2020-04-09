Жена Погребняка сфотографировалась в платье-подушке

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, опубликовала на своей странице в социальной сети фото в платье-подушке.



Мария Погребняк передала челлендж Милане Тюльпановой, бывшей жене экс-игрока сборной России Александра Кержакова, Аиде Уразбахтиной, подруге полузащитника московского «Локомотива» Владислава Игнатьева, и Инне Жирковой, супруге хавбека «Зенита» Юрия Жиркова.

Фото можно посмотреть на странице Марии Погребняк в «Инстаграме».

В январе этого года Мария Погребняк повздорила с водителем такси. Позднее он был наказан работодателями, а конфликт был исчерпан, однако, несмотря на это, жене футболиста «Урала» продолжили поступать угрозы в социальных сетях.

Ранее Мария Погребняк опубликовала в соцсетях видео с новым упражнением. Пост девушка сопроводила следующей подписью: «День начинаем с зарядки».