Жена Погребняка сфотографировалась в платье-подушке

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка, опубликовала на своей странице в социальной сети фото в платье-подушке.
Мария Погребняк передала челлендж Милане Тюльпановой, бывшей жене экс-игрока сборной России Александра Кержакова, Аиде Уразбахтиной, подруге полузащитника московского «Локомотива» Владислава Игнатьева, и Инне Жирковой, супруге хавбека «Зенита» Юрия Жиркова.
Фото можно посмотреть на странице Марии Погребняк в «Инстаграме».
В январе этого года Мария Погребняк повздорила с водителем такси. Позднее он был наказан работодателями, а конфликт был исчерпан, однако, несмотря на это, жене футболиста «Урала» продолжили поступать угрозы в социальных сетях.
Ранее Мария Погребняк опубликовала в соцсетях видео с новым упражнением. Пост девушка сопроводила следующей подписью: «День начинаем с зарядки».
- 9 апреля 2020
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