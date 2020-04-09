«С днём рождения, бро!» Азмун и Кокорин поздравили Нобоа

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун и форвард «Сочи» Александр Кокорин поздравили полузащитника сочинской команды Кристиана Нобоа с 35-летием.

«С днём рождения, бро! Люблю тебя! Желаю всего наилучшего!» — написал Азмун на своей странице в «Инстаграме».

«С днём рождения, друг!» — написал Кокорин на испанском языке в «Инстаграме».

Сегодня, 9 апреля, Нобоа исполнилось 35 лет.

Нобоа во время карантина, организованного из-за пандемии коронавируса, сменил имидж. Эквадорский футболист на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что перекрасился в блондина.

Нобоа перешёл в «Сочи» на правах свободного агента летом 2019 года. Эквадорский хавбек выступал за казанский «Рубин», московское «Динамо», «Ростов» и петербургский «Зенит».