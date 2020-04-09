Уткин — «Локомотиву»: ребята, вы обалдели. Отказ от сокращения зарплаты сейчас — жлобство

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал высказывание главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина о сокращении зарплат футболистам.
«Что-то вы, ребята, обалдели. Как-то не так, не с правильной стороны к футболистам „Локомотив“ зашёл. Нет, ну ты подумай. И Юрий Палыч письмо пишет. С узнаваемой стилистикой…
Нет, дорогие мои. Тут если вы считаете, под каким углом вошли и с того ли слова начали… Отказ от сокращения зарплаты сейчас — это нормальное жлобство. Это незащищаемая позиция, ребята.
Вас никогда не поймет ни один человек, который когда-либо платил зарплату другому. Пока вы не запомнились нам навсегда вместо кумиров и хороших ребят жлобами, задумайтесь. И одумайтесь.
Ваша позиция незащищаемая. А всё, что запомнится сейчас, запомнится навсегда. Даже если с вами говорили по-хамски или даже по-идиотски. Это всё потом. Уж точно не хамее с вами разговаривали, чем равнодушный президент со страной. Surrender [сдайтесь], ребята", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 9 апреля 2020
-
23:52
-
23:34
-
23:28
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:02
-
22:37
-
22:29
-
22:18
-
22:07
-
22:02
-
21:59
-
21:39
-
21:32
-
21:28
-
21:14
-
21:10
-
20:52
-
20:34
-
20:14
-
20:14
-
19:56
-
19:55
-
19:41
-
19:33
-
19:22
-
19:19
-
19:14
-
19:04
-
18:48
-
18:41
-
18:40
-
18:25
-
18:20