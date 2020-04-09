Сёмин: о сокращении зарплат депутатов Госдумы не говорят, обсуждают только футболистов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о ситуации вокруг добровольного снижения зарплат футболистов.



«Повсюду обсуждают, видимо, самую актуальную во времена эпидемии коронавируса тему – кто из футболистов больше отдал клубу от своей зарплаты, кто меньше, а кто не отдал совсем. Вокруг игроков развернулась настоящая истерия. Иногда создаётся впечатление, что от этого зависит, остановят ли коронавирус.



Причём, судя по информационному потоку, других видов спорта и, более того, сфер деятельности в России не существует. Никто не задаётся вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы или топ-менеджеров различных компаний, которые также не могут – полностью или частично – осуществлять свою деятельность.



Может, я что-то пропустил. Но говорят почему-то только о футболистах. Убеждён, что такой крен внимания в их сторону абсолютно несправедлив. Вообще, грести футболистов всех команд под одну гребёнку неверно. Большинство клубов нижней половины таблицы, не говоря о низших лигах, платит своим игрокам достаточно скромные по футбольным меркам зарплаты, которые сейчас становятся ещё меньше из-за падения курса рубля.



Игроки «Локомотива» заработали очень серьёзную сумму для клуба, два года подряд выходя в групповой турнир Лиги чемпионов. На это почему-то никто не обращает внимания. Поэтому не надо обвинять их в жадности и неблагодарности, в том, что они якобы не хотят думать о клубе, который их кормит. Это процесс взаимный, они кормят клуб в не меньшей степени!» – приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что футболисты «Локомотива» не согласились пойти на снижение зарплат на 40%. О сокращении зарплат с игроками договорились «Зенит», «Спартак», «Динамо», «Рубин» и «Уфа».