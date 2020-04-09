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Джано: Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов. Даже в таком клубе, как «Наполи»

Джано: Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов. Даже в таком клубе, как «Наполи»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник кипрского «Анортосиса» и сборной Грузии Джано Ананидзе, известный в России по выступлениям за московский «Спартак», высказался о защитнике красно-белых Георгии Джикии.

«О Джикии могу рассказывать бесконечно. Впервые встретил его, когда играли с „Амкаром“. Потом познакомились в аэропорту перед сборами «Спартака», сразу сдружились. Сильнейший игрок. Его главный плюс — в характере, он очень спортивный. В жизни Джикия добрее, чем на поле. Он хотел с первой тренировки доказать, что он лучший. И это получилось. Да, я его встретил, рассказал, подсказал, но я не играл вместо него в футбол, он всё доказал сам.

Он заслуживает ещё больше. Джикия может играть в одном из топ-5 чемпионатов, минимум в средней команде Англии, Испании. Да даже в такой команде, как «Наполи». Желаю ему успехов, удачи, всегда с ним на связи.

Его сила в том, что он очень быстро дошёл до всех целей, стал капитаном. Он это заслуживает, надеюсь, у него всё будет хорошо. Была серьёзная травма. Знаю, как он это переживал, ведь жил с ним в одной комнате. Георгий не всем показывал, как он это всё переживал. Сейчас всё позади, всё хорошо. Надеюсь, никогда больше травм не будет», — сказал Джано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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