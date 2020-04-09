Заражённые коронавирусом: актуальный список футболистов на 9 апреля

Практически все европейские чемпионаты, среди которых пять ведущих лиг, приостановлены из-за пандемии коронавируса. В настоящее время известно о 44 футболистах, заражённых инфекцией.
Италия
Пауло Дибала, Даниэле Ругани, Блез Матюиди, (все — «Ювентус»), Маноло Габбьядини, Олбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсби, Фабио Депаоли, Бартош Берешиньски, Эдгар Баррето (все — «Сампдория»), Маттиа Цаканьи («Верона»), Кинг Пол Акпан Удо («Пьянезе»), Андреа Саранити («Лечче»), Марко Спортьелло («Аталанта»), Антонио Джуниор Вакка («Венеция»).
Испания
У Лэй, Леандро Кабрера (оба — «Эспаньол»), Жонатас («Эльче»), Йелко Алфая («Бергантиньос»), Хосе Луис Гайя, Эльяким Мангала и ещё 7 других игроков «Валенсии», а также неназванный футболист «Жироны».
Германия
Максимилиан Миттельштедт («Герта»), Лука Килиан («Падерборн 07»), Яннес-Килиан Хорн, Тимо Хюберс (оба — «Ганновер-96»), Фабиан Нюрнбергер («Нюрнберг»).
Англия
Джеймс Болтон, Энди Кэннон, Шон Рагет (все — «Портсмут»), Чарльз Остин («Вест Бромвич»), Пепе Рейна («Астон Вилла»).
Франция
Сук Юн Чжун («Труа»).
Китай
Маруан Феллайни («Шаньдунь Лунэн»).
Россия
Максим Астафьев («Ленинградец»).
Япония
Готоку Сакаи («Виссел Кобе»).
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