Гётце подтвердил, что готов рассмотреть вариант с уходом из дортмундской «Боруссии» летом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гётце подтвердил, что готов рассмотреть вопрос об уходе из дортмундской «Боруссии» предстоящим летом.



Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы такие клубы, как «Ливерпуль», «Эвертон», «Вест Хэм Юнайтед» и «Рома».



«Прежде всего, я надеюсь, что вы и ваши близкие держитесь в сложившейся ситуации. В свою очередь, я бы хотел объявить, что после долгих размышлений решил внести некоторые корректировки в планирование своей карьеры. Я сознательно потратил большое количество времени, чтобы обдумать этот шаг.



Это важное решение для моего спортивного будущего, и я с нетерпением жду начала сотрудничества с Резой Фазели и его агентством ISM, чья профессиональная компетентность абсолютно убедила меня. Как сложится моё спортивное будущее станет известно тогда, когда в мир вернётся спокойствие. До тех пор, пожалуйста, будьте здоровы и поддерживайте других», — приводит слова Гётце Daily Mail.

«Рома» включилась в борьбу за Гётце