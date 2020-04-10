Экс-игрок «Краснодара»: в Сербии все ждали, что Россия поможет в борьбе с коронавирусом

Сербский защитник Душан Анджелкович, выступавший в Российской Премьер-Лиге за «Ростов» (2009-2010) и «Краснодар» (2011-2014), рассказал о жизни в Белграде в период пандемии коронавируса.

«Я на связи с друзьями из Москвы, Краснодара, Питера. Примерно понимаю, как развивается ситуация в России, у вас это стартовало немного позже. У нас всё начали закрывать раньше. Ситуация непростая, но, конечно, не как в Италии или Испании. Думаю, наша страна заранее приняла все необходимые меры по серьёзной изоляции. Например, в выходные все сидят дома 24 часа в сутки. Думаю, ближайшие 10 дней будут самыми важными для нас. На полках магазинов есть всё что нужно. При этом там нет толп людей или огромных очередей. Все ведут себя спокойно и не устраивают закупок на несколько месяцев вперёд. И в целом наше правительство очень хорошо всё организовало. Это касается и бытовых моментов, и медицины.



Слышал ли, что Россия отправила Сербии гуманитарную помощь? Да, конечно. Здесь это активно обсуждалось в СМИ. Все в Сербии очень благодарны — и наш президент, и простой народ. Если честно, для нас это было важно, и все ждали, что Россия поможет. Это в очередной раз показало дружбу наших народов», — приводят слова Душана «Известия».

По данным на 9 апреля, в Сербии зарегистрировано 2666 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых скончалось 65 человек.

За карьеру в РПЛ Анджелкович провёл 117 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами. Последним его клубом была «Црвена Звезда», а в 2018 году Душан завершил игровую карьеру.