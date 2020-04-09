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«Локомотив» и «Краснодар» сделали предложение по форварду «Янг Бойз»

«Локомотив» и «Краснодар» сделали предложение по форварду «Янг Бойз»
Футбол / РПЛ 0

Московский «Локомотив» поборется с «Краснодаром» за камерунского нападающего «Янг Бойз» Жан-Пьера Нсаме. Об этом сообщает Ману Лоньон, журналист французского Eurosport, в своём «твиттере».

По данным источника, клубы уже сделали предложение по Нсаме, а «Янг Бойз» рассчитывает получить за 26-летнего игрока минимум € 15 млн. Контракт игрока со швейцарским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Нсаме перешёл в «Янг Бойз» из «Серветта» в 2017 году. В нынешнем сезоне нападающий стал автором 18 забитых мячей в 21 матче чемпионата страны. Помимо этого нападающий отметился 2 голами в 6 матчах Лиги Европы.

Российская Премьер-Лига приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса. «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» — на третьем. Оба клуба набрали по 41 очку.

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