«Локомотив» и «Краснодар» сделали предложение по форварду «Янг Бойз»

Московский «Локомотив» поборется с «Краснодаром» за камерунского нападающего «Янг Бойз» Жан-Пьера Нсаме. Об этом сообщает Ману Лоньон, журналист французского Eurosport, в своём «твиттере».
По данным источника, клубы уже сделали предложение по Нсаме, а «Янг Бойз» рассчитывает получить за 26-летнего игрока минимум € 15 млн. Контракт игрока со швейцарским клубом рассчитан до лета 2024 года.
Нсаме перешёл в «Янг Бойз» из «Серветта» в 2017 году. В нынешнем сезоне нападающий стал автором 18 забитых мячей в 21 матче чемпионата страны. Помимо этого нападающий отметился 2 голами в 6 матчах Лиги Европы.
Российская Премьер-Лига приостановлена до 31 мая из-за пандемии коронавируса. «Локомотив» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» — на третьем. Оба клуба набрали по 41 очку.
- 9 апреля 2020
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