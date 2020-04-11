Два года назад «Реал» и «Ювентус» сыграли легендарный матч с камбэком и удалением Буффона

«Чемпионат» предоставляет возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».

Два года назад, 11 апреля 2018 года, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 1:3.



После разгромного поражения в первом матче (0:3) итальянская команда совершила эффектный камбэк и к 60-й минуте сравняла общий счёт противостояния. Судьба путёвки в полуфинал была решена в добавленное время, когда английский судья Майкл Оливер назначил пенальти в пользу «сливочных» и удалил за бурную реакцию вратаря бьянконери Джанлуиджи Буффона. Форвард хозяев Криштиану Роналду отправил мяч в «девятку» и вывел свою команду в следующий раунд. Впоследствии «Реал» выиграл трофей.

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Годом ранее Европу потряс инцидент перед первым четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако», который должен был пройти в Германии.



Когда футболисты «шмелей» направлялись на стадион на клубном автобусе, рядом с транспортным средством взорвалась бомба. В результате случившегося пострадал защитник Марк Бартра, а матч был перенесён на следующий день. «Боруссия» потерпела поражение как дома, так и в гостях, и вылетела из розыгрыша.

«Боруссия» Д: бомба взорвалась у нашего автобуса, игроки сейчас в безопасности

11 апреля 2011 года с должности начальника команды «Зенит» был уволен Владислав Радимов.



Причиной отставки стало нарушение регламента в состоявшемся днём ранее матче чемпионата России с ЦСКА. Сине-бело-голубые не заявили на игру доморощенного футболиста 1990 года рождения или младше. Матч завершился со счётом 1:1, однако впоследствии решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС петербургский клуб был наказан техническим поражением со счётом 0:3.