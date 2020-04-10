Слуцкий: в разговорах с футболистами могу сказать: «Кокора, давай к нам»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о разговоре с нападающим «Сочи» Александром Кокориным по поводу его перехода в клуб из столицы Татарстана.

«В разговорах, которые у меня периодически случаются с футболистами, я могу сказать: «Кокора, давай к нам». Это так же, как Смолов рассказывал, что Кокорин звал его в «Сочи». Когда я официально к кому-то обращаюсь, я звоню Галицкому, прошу разрешения поговорить с Игнатьевым, тот даёт разрешение, мы начинаем общаться.

А так, мне как должностному лицу нельзя общаться с футболистами с действующими контрактами. Даже Дзюбе я говорил: «Когда пора аренд возобновится в твой жизни, давай к нам», — сказал Слуцкий в блоге «КраСава» на YouTube.

В феврале «Чемпионату» стало известно, что Слуцкий звонил Кокорину по поводу возможного перехода игрока в казанскую команду.