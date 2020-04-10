Слуцкий: в разговорах с футболистами могу сказать: «Кокора, давай к нам»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о разговоре с нападающим «Сочи» Александром Кокориным по поводу его перехода в клуб из столицы Татарстана.
«В разговорах, которые у меня периодически случаются с футболистами, я могу сказать: «Кокора, давай к нам». Это так же, как Смолов рассказывал, что Кокорин звал его в «Сочи». Когда я официально к кому-то обращаюсь, я звоню Галицкому, прошу разрешения поговорить с Игнатьевым, тот даёт разрешение, мы начинаем общаться.
А так, мне как должностному лицу нельзя общаться с футболистами с действующими контрактами. Даже Дзюбе я говорил: «Когда пора аренд возобновится в твой жизни, давай к нам», — сказал Слуцкий в блоге «КраСава» на YouTube.
В феврале «Чемпионату» стало известно, что Слуцкий звонил Кокорину по поводу возможного перехода игрока в казанскую команду.
- 10 апреля 2020
-
18:15
-
18:09
-
18:07
-
18:02
-
17:55
-
17:45
-
17:42
-
17:20
-
17:20
-
16:58
-
16:52
-
16:41
-
16:12
-
16:02
-
15:52
-
15:45
-
15:36
-
15:27
-
14:52
-
14:40
-
14:40
-
14:24
-
14:09
-
13:53
-
13:47
-
13:37
-
13:36
-
13:16
-
13:06
-
12:59
-
12:54
-
12:32
-
12:29
-
12:18
-
11:49