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Леонид Слуцкий: объявил грузинам, что слово «брат» — вне закона

Леонид Слуцкий: объявил грузинам, что слово «брат» — вне закона
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему штрафует игроков команды за слово «брат».

«Я обьявил игрокам об этом. Когда у тебя все братья, люди теряют имена, фамилии, лица. Меня это безумно бесит. Когда Солтмурад Бакаев партнёра по команде называет «брат», я спрашиваю: «Зелимхан перешёл, что ли? Какой тебе Данченко брат?» О чём мы вообще? Грузины понятно, брат — единственное слово, которое они могут говорить. Но тем не менее я им обьявил, что слово «брат» — вне закона», — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «КраСава».

Напомним, Слуцкий возглавил «Рубин» в конце прошлого года. Ранее 48-летний специалист работал главным тренером в «Витессе», «Халл Сити», сборной России, московском ЦСКА и других отечественных клубах.

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