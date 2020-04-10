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«В России быстро можно только конституцию поменять». Слуцкий — о строительстве стадиона

«В России быстро можно только конституцию поменять». Слуцкий — о строительстве стадиона
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, с какими столкнулся проблемами при строительстве стадиона для своей школы.

«С сентября прошлого года было принято решение, что я буду строить стадион. Мы искали землю, подписывали документы и так далее. Этот процесс очень длинный, у нас быстро можно только конституцию поменять.

В марте один из миллионов комитетов нам не дал разрешение на строительство. После этого я набрал Дюкову (Александр Дюков — президент РФС. — Прим. «Чемпионата») за помощью, хочу выразить ему благодарность. Благодаря ему мы можем выйти в стройку в июле.

У меня есть средства на эту стройку, но если кто-то хочет присоединиться к этому проекту — я буду только рад», — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «КраСава».

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