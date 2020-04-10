«В России быстро можно только конституцию поменять». Слуцкий — о строительстве стадиона

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, с какими столкнулся проблемами при строительстве стадиона для своей школы.
«С сентября прошлого года было принято решение, что я буду строить стадион. Мы искали землю, подписывали документы и так далее. Этот процесс очень длинный, у нас быстро можно только конституцию поменять.
В марте один из миллионов комитетов нам не дал разрешение на строительство. После этого я набрал Дюкову (Александр Дюков — президент РФС. — Прим. «Чемпионата») за помощью, хочу выразить ему благодарность. Благодаря ему мы можем выйти в стройку в июле.
У меня есть средства на эту стройку, но если кто-то хочет присоединиться к этому проекту — я буду только рад», — сказал Слуцкий в интервью YouTube-каналу «КраСава».
- 10 апреля 2020
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